Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - 16-jähriger entwendet hochpreisigen Alkohol und Kleidung

Löhne (ots)

(jd) Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße bemerkte am Freitag (19.8.), um 13.45 Uhr einen Kunden im Eingangsbereich: Der bis dahin Unbekannte schob seinen vollen Einkaufswagen durch den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen und ging Richtung Parkplatz. Dort passte der 44-jährige Mitarbeiter den Jugendlichen ab und führte ihn samt des Diebesgutes bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in sein Büro. Im Einkaufswagen befanden sich unter anderem Champagner, Whisky, Elektrogeräte und Kleidung im Wert von über 1300 Euro. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen Hildesheimer handelt, nach dem seitens der Polizei Hildesheim gesucht wurde. Der 16-Jährige wurde in Abstimmung mit den Jugendämtern Hildesheim und Löhne durch eine Mitarbeiterin des Löhner Jugendamtes in Obhut genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell