Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - E-Scooter Fahrer stürzt auf Fahrbahn

Bünde (ots)

(um) Gestern (18.08.), gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem E-Scooter die Mindener Straße in Richtung Herforder Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen schlug das Lenkrad seines E-Scooters nach links aus und der Fahrer aus Bünde geriet mit dem Elektro-Roller ins Schwanken. Aufgrund des tiefliegenden Schwerpunkts des Fahrzeugs gelang es nicht, die Fahrt fortzuführen, vielmehr stürzte der Fahrer und verletzte sich. Ersthelfer vor Ort kümmerten sich um den verunfallten Mann und ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Rollerfahrer trug einen Helm, welcher sicherlich schwerste Verletzungen in diesem Fall verhinderte. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Tragen Sie einen Helm beim Radfahren, Pedelec und ebenso E-Scooter fahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell