Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Wachsamer Nachbar beobachtet Verdächtige im Nachbarhaus - Nachtragsmeldung - Täter in Untersuchungshaft

Löhne (ots)

(um) Die Vorführung der beiden dringend des Tageswohnungseinbruchs verdächtigen Männer aus Polen erfolgte am gestrigen Tage. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete ein Richter am zuständigen Amtsgericht Bad Oeynhausen die Untersuchungshaft per Haftbefehl an. Die Polizei hatte bei der Fahndung nach beiden Tätern einen Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Die Festnahme des zweiten flüchtigen Täters in dem Waldstück erfolgte durch einen Diensthund der Herforder Polizei. Der Hund nahm die Spur des Flüchtigen bis in das Waldstück auf und stellte letztendlich den 32-Jährigen, so dass er festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5299803

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell