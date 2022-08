Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Wachsamer Nachbar beobachtet Verdächtige im Nachbarhaus

Löhne (ots)

(um) Gestern (17.08.) kam es im Bereich Schierholzstraße, Am Steinkamp in Löhne Mahnen zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers, der einen flüchtigen Einbrecher aufspürte. Zuvor hatte ein 70-Jähriger Zeuge die Polizei über Notruf (10:59 Uhr) verständigt und mitgeteilt, dass er zwei verdächtige Männer im Garten des Nachbarhauses bemerkt hätte. Die daraufhin entsendeten Funkstreifenwagen nahmen, aufgrund der guten Hinweise des Zeugen auf die mittlerweile flüchtigen Täter, einen der Einbrecher nach fußläufiger kurzer Verfolgung in der Nähe des Tatortes fest. Wie sich später heraus stellte war der 42-jähriger dringend des Tageswohnungseinbruchs in ein Haus am Steinkamp verdächtig. Der Mann plus ein Komplize stiegen über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen, bevor sie das Gebäude verließen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten setzten zur weiteren Verfolgung des zweiten Täters neben mehreren Streifenwagenbesatzungen zusätzlich einen Polizeihubschrauber ein. Dadurch gelang die Festnahme eines 32-jährigen weiteren Täters in der Nähe des Waldstückes zwischen Schierholzstraße und der DB - Bahnanlagen am Hermes-Gelände. Beide Personen verblieben über Nacht im Polizeigewahrsam und werden im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

