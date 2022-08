Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Ausparken - 31-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 62-jährige Frau aus Kirchlengern beabsichtigte gestern (17.8.), um 17.00 Uhr, einen Parkplatz an der Wilhelmstraße zu verlassen. Die Frau setzte ihren Nissan rückwärts zurück, um aus ihrer Parklücke zu fahren. Im selben Moment fuhr ein 31-jähriger Bünder mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatz an den geparkten Autos vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Heck des Fahrzeugs und dem Radfahrer. Dieser verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

