Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 83-jähriger Mann aus Spenge fuhr am Mittwoch (17.8.), um 13.30 Uhr auf der Wertherstraße in Richtung Spenge. Etwa 100 Meter vor der Ringstraße setzte der Mann kurz den rechten Blinker, schaltete diesen dann jedoch wieder aus, da er seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Mann aus Enger mit seinem Mercedes auf der Ringstraße in Richtung Wertherstraße. Er hielt zunächst an der dortigen Haltelinie an und fuhr, nachdem er den Blinker des Skoda wahrgenommen hatte, in den Einmündungsbereich ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem geradeausfahrenden Fahrzeug. Der 83-jährige sowie seine 78-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden durch die Besetzung hinzugerufener Rettungswagen medizinisch betreut. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell