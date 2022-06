POL-PDTR: Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Trier-Quint (ots) - Am Mittwoch, dem 22.06.2022, gegen 13:30 Uhr kam es in der Quinter Straße in Trier-Quint zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Fußgängerin von dem PKW touchiert, als sie einen Fußgängerüberweg der Quinter Straße überqueren wollte. Durch die Kollision erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. An dem PKW entstand ...

