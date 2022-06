Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Trier-Quint (ots)

Am Mittwoch, dem 22.06.2022, gegen 13:30 Uhr kam es in der Quinter Straße in Trier-Quint zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Fußgängerin von dem PKW touchiert, als sie einen Fußgängerüberweg der Quinter Straße überqueren wollte. Durch die Kollision erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. An dem PKW entstand kein Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 in Verbindung zu setzen.

