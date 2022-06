Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Linienbus - zwei verletzte Personen

Detzem (ots)

Am Mittwoch, dem 22.06.2022, kam es gegen 22:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in der Ortslage Detzem. Es handelte sich um einen Alleinunfall bei diesem der Fahrer des Busses schwer verletzt und der einzige Fahrgast im Bus leicht verletzt wurde. Der Linienbus befuhr die Neustraße aus Richtung Thörnich kommend in Fahrtrichtung Thörnicher Straße. In Höhe der dortigen Y-Gabelung / Einmündung an dieser die vorbenannten Straßenzüge zusammenführen, steuerte der Linienbus aus bislang noch ungeklärter Ursache weiterhin geradeaus, kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab und prallte in den dortigen Weinberg. Hierbei wurde eine Straßenlaterne und Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer wurde schwer verletzt auf die Intensivstation ins Krankenhaus abtransportiert, der leichtverletzte Fahrgast wurde ebenfalls zum medizinischen Checkup in ein hiesiges Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrer des Linienbusses wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet im Rahmen dessen um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mitteilen können, übermitteln Sie diese bitte hiesiger Polizeidienststelle.

