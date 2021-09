Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 14.09.2021, gegen 21:00 Uhr, parkte ein 56-Jähriger seinen Lieferwagen, auf dem sich ein fest angebrachter Werkzeugkasten befand, in der Adolf-Diesterweg-Straße. Als er am 15.09.2021, gegen 05:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurück kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter den Werkzeugkasten aufgebrochen hatten und die darin befindlichen Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen hatten.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

