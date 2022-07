Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frontalzusammenstoß: Zwei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Während einer Streifenfahrt kamen Polizisten in der Nacht zu Freitag, 1. Juli, gegen Mitternacht auf der Zoppenbroicher Straße zufällig an einem Unfall vorbei, bei dem augenscheinlich mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden waren. Sie kümmerten sich umgehend um den Unfall und forderten mehrere Rettungswagen an.

Nach Aussagen von Unfallbeteiligten und unbeteiligten Zeugen sowie ersten Auswertungen der Spuren dürfte sich der Unfall wie folgt ereignet haben:

Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa war zusammen mit seinen Beifahrern (alle männlich; 17, 18, 19 und 19 Jahre) auf der Zoppenbroicher Straße in Richtung Friedensstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er mit vermutlich erhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn kurz vor der Einmündung "Bahner" in eine Kurve und verlor hier die Kontrolle über den Opel. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und stieß noch im Kurvenverlauf frontal mit einem Ford Transit zusammen. In dem Ford befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 22-jährige Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin.

Der Fahrer des Opels sowie sein 17-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die drei weiteren Beifahrer wurden allesamt leicht verletzt und vor Ort versorgt. Der 19-jährige Beifahrer wurde zudem ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die beiden Insassen des Ford Transit erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel zogen sie die Feuerwehr hinzu. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell