POL-MG: Mann durch Räuber verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 29. Juni, meldete sich ein 28-Jähriger bei der Polizei, nachdem er kurz zuvor von zwei unbekannten Männern auf einem Weg nahe der Gesamtschule Mülfort geschlagen und bestohlen worden war.

Er schilderte den Polizisten, dass er gegen 22.50 Uhr zu Fuß auf einem Fußweg unterwegs war, der von der Bruchstraße über die Niers in Richtung B230 verläuft. Etwa Höhe der Schule saßen, so der 28-Jährige weiter, zwei ihm unbekannte Männer auf einer Bank. Das Duo folgte dem 28-Jährigen, hielt ihn an und forderte unter Androhung von Gewalt Geld. Als er sich wehrte, kassierte er dafür zwei Schläge ins Gesicht. Daraufhin überließ er ihnen sein Portemonnaie. Als derweil ein Passant in der Nähe erschien, flüchteten sie mitsamt Münzgeld als Beute in Richtung Giesenkirchener Straße.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war 1,70m bis 1,75m groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte mittellanges nach hinten gegeltes Haar und einen nicht weiter zu identifizierenden ausländischen Akzent. Der zweite Mann war etwa 1,90m groß und 30 Jahre alt, hatte eine helle Hautfarbe und eine Glatze. Beide waren dunkel gekleidet und trugen als "Gesichtsmaske" ein Bandana mit Totenkopfsymbol.

Die Fahndung nach den Tätern war negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tatbeobachtet haben und / oder Angaben zu solchen Personen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

