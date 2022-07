Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach - Per Haftbefehl gesuchter 15-Jähriger festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Donnerstag, 30. Juni, einen 15-Jährigen an der Mühlenstraße festgenommen, der einer Mönchengladbacher Problemgruppe von Jugendlichen zugerechnet wird. Gegen den Jugendlichen besteht ein von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erwirkter Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mönchengladbach.

Beamte erkannten den 15-Jährigen gegen 19.30 Uhr und nahmen ihn fest. Er wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt und die Erziehungsberechtigten benachrichtigt.

Hintergrund für den Untersuchungshaftbefehl sind diverse Straftaten wie räuberische Erpressung und andere Gewaltdelikte. Dazu zählt auch eine Tat in einem Linienbus über die die Polizei Mönchengladbach bereits am 20. Juni berichtet hat:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5252465

Der 15-Jährige ist Teilnehmer an dem Präventionsprogramm "Kurve kriegen". Dabei handelt es sich um eine kriminalpräventive Initiative des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, die auf gefährdete Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist.

Am Freitag, 1. Juli, wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl unter der Auflage außer Vollzug, dass sich der 15-Jährige in eine auswärtige jugendpädagogischen Einrichtung begibt und sich dort gut führt. Die Aufnahme in die Einrichtung erfolgte unmittelbar nach dem Vorführtermin. Falls der Jugendliche gegen die Auflage verstößt, kann der Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt werden. (jl)

