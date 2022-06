Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jähriger von Jugendlichem mit Messer verletzt

Mönchengladbach (ots)

In der Buslinie 006 ist es am Samstag, 18. Juni, gegen 20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gegen einen 14-Jährigen gekommen. Der Junge wurde am Bein mit einem Klappmesser verletzt.

Nach Aussage des 14-Jährigen saß er im Bus in Richtung Busbahnhof Mönchengladbach, als er von einem ihm nicht bekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser fragte den 14-Jährigen, ob der ihm seinen Sitzplatz überlassen würde. Der Junge stand auf und setzte sich auf einen anderen, frei gewordenen Platz in unmittelbarer Nähe zu dem Jugendlichen. Dann soll dieser plötzlich ein Klappmesser aus seiner schwarzen Bauchtasche gezogen haben und den 14-Jährigen unvermittelt mit dem Messer am linken Bein verletzt haben. Der Jugendliche stieg gemeinsam mit einem Freund am Rheydter Busbahnhof aus.

Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen Angehörigen einer polizeibekannten Problemgruppe von Jugendlichen handeln könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell