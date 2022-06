Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Falsche Handwerker erbeuteten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Dienstagmittag klingelte es an der Haustür einer 75-jährigen Frau aus Melle. Zwei vermeintliche Handwerker schilderten der Dame, dass die Rohre in ihrer Wohnung defekt seien und die Männer diese dringend reparieren müssten. Die 75-Jährige lies die Unbekannten eintreten. Als die Wohnungsinhaberin wenig später für einen kurzen Moment abgelenkt war, durchsuchten die Betrüger eine Kommode und nahmen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld an sich. Anschließend verabschiedeten sich die Männer und teilten mit, dass die Rohre nun wieder in einem einwandfreien Zustand seien. Die Männer waren etwa 25 Jahre alt und sprachen hochdeutsch. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich unter 05422/920600 zu melden.

