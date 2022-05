POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung der PI Straßenhaus Verkehrsunfall mit LKW in Windhagen

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße In der Au zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten über die rückwärtige Terrassentür in das Haus zu gelangen, was jedoch scheiterte. Es entstand lediglich Sachschaden am Holzrahmen der Tür. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Straße In der Au geben ...

mehr