Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: 59-Jähriger kam aufgrund von technischem Defekt von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht

Badbergen (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Renault die L75 in Richtung Dinklager Straße. Als er beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in den Pickerdamm abzubiegen verlor er vermutlich aufgrund eines technischen Defekts seines Fahrzeugs die Kontrolle über dieses. Anstatt nach rechts abzubiegen fuhr der Wagen fast geradeaus über die Kreuzung, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Straßengraben. Der Mann aus dem ostfriesischen Uplengen (Landkreis Leer) wurde glücklicherweise nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Es kamen zudem keine weiteren Personen oder Fahrzeuge bei dem Unfall zu schaden. Der Renault wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell