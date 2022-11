POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.11.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am 01.11.2022 kam es in der Zeit von 17:00 bis 23:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Kleinkraftrades (Roller bis 45km/h) der Marke Baotian in der Farbe Grau. Das Fahrzeug wurde von dem Eigentümer vor einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Mörike-straße abgestellt und mit einer grünen Schutzplane eingedeckt. Das Fahrzeug wurde verschlossen und das bewegliche Zubehör von dem Eigentümer mitgenommen. Später wurde dann festgestellt, dass unbekannte Täter den Roller entwendet hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Pkw

Nachdem Einsatzkräften der Polizei Emden ein Pkw auf der Klein-von Diepold-Straße entgegenkam, welcher zwei verschiedene Kennzeichen aufwies, leiteten diese eine Verkehrskontrolle ein. Dabei wurde festgestellt, dass der betreffende Pkw, welcher von einem 26-jährigen Emder geführt wurde, nicht zugelassen oder versichert war. Die unterschiedlichen Kennzeichen, die an dem Fahrzeug eine amtliche Zulassung vortäuschen sollten, waren ursprünglich für zwei andere Fahrzeuge ausgegeben worden. Zudem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls lagen Anhaltspunkte vor, dass der Mann aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mit den Verstößen konfrontiert gab der Mann sein Fehlverhalten zu und muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

Polizeiinspektion Leer/Emden - WhatsApp-Betrug

Erneut ist es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu diversen Betrugsversuchen via WhatsApp gekommen, wobei auch in einem Fall ein finanzieller Schaden entstand. In zwei Fällen versuchten die Täter ihr Glück bei einem 61-jährigen Bunder und einem 51-jährigen Emder. Diese erkannten aber die betrügerische Forderung umgehend und brachen jeweils den Kontakt ab. Auch im Bereich Hesel kam es zu einem Betrug dieser Art. Hier gaukelte der unbekannte Täter einer 65-jährigen Frau vor, ihr Sohn zu sein und bat um die Übernahme einer angeblich wichtigen Rechnung in Höhe von mehr als 1800 Euro. Nach einem längeren Chat-Kontakt wies die Frau das Geld an und wurde daraufhin nochmal zu einer zweiten Überweisung aufgefordert. Die Frau erkannte daraufhin den Betrug und nahm umgehend Kontakt mit ihrem kontoführenden Institut auf, um die Zahlung zu stoppen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal eindringlich daraufhin, dass Betroffene auf keinen Fall auf Zahlungsbitten per WhatsApp eingehen sollten, vor allem dann nicht, wenn diese unter einer unbekannten Nummer eingehen. Es sollte mit den Angehörigen immer unter den altbekannten Erreichbarkeiten Rücksprache gehalten werden. Personen, die Zahlungen geleistet haben, sollten dringend ihr kontoführendes Bankinstitut informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Der Chatverlauf, der mit dem unbekannten Kontakt stattgefunden hat, sollte unbedingt gesichert werden.

