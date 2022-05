Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Flüchtender Fahrer eines mutmaßlich frisierten E-Scooters bleibt an Geländer hängen

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 06.05.2022, ist in WT-Tiengen ein flüchtender Fahrer eines mutmaßlich frisierten elektrischen Tretrollers an einem Geländer hängen geblieben. Gegen 23:00 Uhr war 38-jährige auf seinem E-Scooter in der Hauptstraße aufgrund seiner Geschwindigkeit einer Polizeistreife aufgefallen. Diese lag im Bereich zwischen 60 und 70 km/h, zulässig sind 20 km/h. Als dem Rollerfahrer Haltezeichen gegeben wurden, versuchte dieser, zu entkommen. Letztlich verhakte sich sein Gefährt in dem Geländer eines Fußgängerweges über die Bahngleise, so dass er von den Einsatzkräften festgehalten und überwältigt werden konnte. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Dort war er sowieso, denn nach einem positiven Drogentest war eine Blutprobe erhoben worden. Außerdem führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit. Der E-Scooter und das Messer wurden beschlagnahmt.

