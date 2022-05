Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener soll Frauen beleidigt haben - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann soll am Samstag, 07.05.2022, in Bad Säckingen Frauen beleidigt haben. Eine Polizeistreife war zunächst kurz vor 13:00 Uhr von mehreren Bürgern angesprochen worden. Ein aggressiver Mann habe vor einem Geschäft im Hebelweg Frauen beleidigt. Die Streife traf dort auf einen alkoholisierten 25 Jahre alten Mann, der der Örtlichkeit verwiesen wurde. Keine halbe Stunde später fiel derselbe Mann vor einem Einkaufsmarkt in der Tullastraße in selbiger Manier auf. Dort soll der Mann Kunden angeschrien, bedroht, beleidigt und auch geschlagen haben. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. An beiden Örtlichkeiten konnten Personen angetroffen werden, die von dem Mann verbal angegangen worden waren. Die Polizei bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden. Wer das Verhalten des Mannes in einem weißen Tanktop ebenfalls beobachtet hat oder sogar davon betroffen war, soll sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 melden.

