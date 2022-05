Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220506.4 Heide: Brand einer Waschmaschine

Heide (ots)

Nachdem eine Waschmaschine in einem Mehrfamilienhaus in Heide in der Nacht zu heute aus unklarer Ursache in Brand geraten ist, hat die Heider Kripo die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03.40 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Feuer in einer Waschküche in dem mehrgeschossigen Haus in der Landvogt-Johannsen-Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Mann das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher erstickt. Die Flammen zerstörten Teile der Maschine, der Waschraum war stark verrußt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Eine Besichtigung des Brandortes erfolgte bereits heute durch einen Brandermittler. Hinweise zur Brandursache gibt es noch keine. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Feuer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell