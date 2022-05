Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, kurz nach 11:30 Uhr, war nach einer Vorfahrtsmissachtung und der Kollision dreier Fahrzeuge in Bad Säckingen eine leichtverletzte Person zu beklagen. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer war aus der Tullastraße auf die bevorrechtigte Jurastraße nach links eingefahren und hierbei mit einem herannahenden Opel zusammengestoßen. Der Opel drehte sich und prallte noch gegen einen an der Kreuzung wartenden VW. Im Mercedes verletzte sich die 61-jährige Beifahrerin leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Alle anderen Insassen blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 13000 Euro.

