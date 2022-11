Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Taschendiebstahl++ Verkehrsunfallflucht (2) ++

Westoverledingen - Taschendiebstahl

Am 16.11.2022 kam es gegen 11:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ihrener Straße in Ihrhove zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 74-jährige Frau aus Westoverledingen hatte beim Betreten des Marktes ihre Handtasche verschlossen um den Arm hängen. Beim Bezahlen im Kassenbereich bemerkte sie, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in dieser befand. Wenig später fand die 74-jährige ihre Geldbörse wieder, allerdings fehlten ihre Bankkarten, sowie das zuvor abgehobene Bargeld. Durch einen Anruf bei ihrer Bank musste die Frau aus Westoverledingen feststellen, dass von ihrem Konto ein mittlerer vierstelliger Betrag abgebucht worden war. Die Frau konnte im Nachhinein zwei tatverdächtige Personen wie folgt beschreiben:

- einmal männlich, einmal weiblich - beide Personen ca. 50 Jahre alt - zwischen 160 - 165cm groß - korpulentere Statur.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen oder das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 16.11.2022 kam es zwischen 12:00 und 14:00 Uhr in Emden in der Straße Hinter dem Rahmen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war beim Abbiegevorgang gegen ein Verkehrszeichen und einen Mauersockel gefahren und hatte diese dabei beschädigt. Anschließend war der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen, insbesondere das Fahrzeug und den Fahrzeugführer, geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14.11.2022, gegen 16.00 Uhr kam es in Rhauderfehn an der Brunzeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW-Transporters war in Richtung Papenburg unterwegs, als ihm ein Bus auf seiner Fahrspur entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln des Busses und des Transporters. Der Busfahrer entfernte sich, ohne sich mit dem Fahrer des Transporters in Verbindung zu setzen, vom Unfallort. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe eines kleineren vierstelligen Betrages. Zeugen, evtl. sogar Insassen des Busses, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell