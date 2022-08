POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Schwerin (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Werderstraße. Ersten Erkenntnissen nach leerten die bisher unbekannten Tatverdächtigen einen Feuerlöscher und beschädigten dadurch das Inventar. Die Täter hinterließen einen erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR und entwedeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in ...

