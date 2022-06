Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!"

Burscheid (ots)

Auch in diesem Jahr findet in den Sommerferien eine gemeinsame Präventionsaktion der Polizei Wuppertal und der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis auf der Balkantrasse statt.

Immer mehr Menschen steigen seit mehreren Jahren auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel um. Die Gründe hierzu liegen im steigenden Angebot von attraktiven Fahrradrouten, einem verbreiteten ökologischen Verständnis, steigenden Energiekosten und einer zunehmenden Beliebtheit der Fahrräder, die durch einen Elektroantrieb den Fahrer entlasten. So werden Pedelecs und E-Bikes beispielweise auch bei älteren Menschen immer bekannter.

Dieses Phänomen spiegelt sich auch in der aktuellen Verkehrsunfallstatistik wieder. Im vergangenen Jahr sind im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt 263 Fahrradfahrer verunfallt. Von diesen wurden 53 schwer und 210 leicht verletzt. Daher wird es in diesem Jahr gemeinsam mit den Kollegen des PP Wuppertal erneut die Präventionsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher" geben, um auf die Gefahren rund um den Fahrradverkehr aufmerksam zu machen.

Teilnehmen werden neben den polizeilichen Verkehrssicherheitsberatern des Rheinisch-Bergischen Kreises und des PP Wuppertal auch die jeweiligen Verkehrswachten. Am 30.06. und am 11.07. wird zudem ein Kollege der Kriminalprävention des Rheinisch-Bergischen Kreises zum Thema Fahrradsicherung gegen Diebstahl beraten.

Innerhalb der vier geplanten Informationsveranstaltungen werden u.a. Themen wie sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksicht aber auch die Themen richtige Helmeinstellung und Sicherheit rund um das Fahrrad angesprochen. Durch Mitarbeiter der Verkehrswacht RBK soll zudem eine Fahrradwerkstatt eingerichtet werden und die Möglichkeit bestehen, eine Fahrrad-Codierung durchzuführen.

Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 30.06. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Bergisch-Born am Dreiwegeeck statt. Auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich bei der Auftaktveranstaltung über die Präventionsaktion zu informieren.

Weitere Termine:

Mittwoch, 06.07. von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Burscheid, Montanusstraße Montag, 11.07. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Bergisch-Born, Dreiwegeeck Mittwoch, 13.07. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Burscheid, Montanusstraße

