Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Räuberischer Diebstahl in Trierer Auktionshaus

Trier (ots)

Am vergangenen Freitag, den 27. Mai 2022, kam es in einem Auktionshaus in der Neustraße in Trier zu einem Räuberischen Diebstahl zum Nachteil des Geschäftsinhabers durch ein Täter-Trio. Die Tathandlung dauerte nur vier Minuten und fand zwischen 11:42 Uhr und 11:46 Uhr statt.

Zunächst betraten eine Frau und ein Mann gemeinsam das Geschäft, in dem sich bereits zwei Kunden befanden, und gaben Kaufinteresse für verschiedene Gegenstände vor. Kurz danach betrat ein weiterer Mann den Laden, nutzte die Ablenkung des Inhabers durch seine Mittäter und bediente sich an den Schmuckwaren in der Auslage.

Als eine Mitarbeiterin auf den Vorgang aufmerksam wurde und den Täter ansprach, entwickelte sich ein kurzes, heftiges Handgemenge, in das sich auch einer der anwesenden regulären Kunden einschaltete.

Trotz dieses Eingreifens gelang es dem Täter-Trio, mitsamt ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro, die Flucht zu ergreifen.

Alle Tatverdächtigen waren auffallend gut gekleidet. Der eigentliche Dieb trug einen grauen Anzug und ein weißes Hemd mit Krawatte. Er hatte dunkle Haare mit auffallend ausgeprägten sog. "Geheimratsecken".

Die Frau trug eine helle Base-Cap ohne Applikationen, über einem hellen Shirt trug sie ein dunkles Sakko und eine dunkle Hose. Ihr dunkelbraunes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden.

Der dritte Täter war mit einem dunkelblauen Sakko, einem hellblauen Hemd ohne Krawatte und einer dunklen Hose bekleidet. Er hatte schütteres, graumeliertes, dunkles Haar.

Ebenfalls auffallend war, dass die Täterin und die beiden Täter jeweils einen Ohrhörer in einem Ohr trugen und so möglicherweise untereinander in Sprachkontakt standen.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Insbesondere bittet sie die beiden Kunden, die sich zur Tatzeit im Auktionshaus befanden und helfend eingegriffen haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Gibt es Zeugen, denen die Täter vor oder nach der Tat aufgefallen sind, wie sie möglicherweise Vorbereitungen in der Neustraße getroffen haben oder von dort geflüchtet sind?

Kann jemand Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben?

Ferner fragt die Polizei, ob es in anderen Geschäften möglicherweise zu ähnlichen Vorfällen kam, die bisher noch nicht zur Anzeige gebracht wurden?

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell