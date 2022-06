Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nur kurze Abwesenheit der Eigentümer zu Tageswohnungseinbruch genutzt

Trier (ots)

Am Montag, den 30. Mai 2022, brachen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Weismark" ein.

Dabei nutzten die Täter die nur kurzzeitige Abwesenheit der Hausbesitzerin zwischen 15.10 Uhr und 16 Uhr, um in das Gebäude einzudringen und einige Wertgegenstände zu stehlen.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Gibt es Zeugen, denen die Täter vor oder nach der Tat aufgefallen sind, wie sie möglicherweise Vorbereitungen in Tatortnähe getroffen haben oder von dort geflüchtet sind?

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell