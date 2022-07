Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Bewaffneter Überfall in Schwerin - Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise

Schwerin (ots)

In Schwerin soll ein noch unbekannter Mann am Donnerstagabend mit einer Waffe in einer Tankstelle geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall hat sich An der Crivitzer Chaussee in der dortigen Tankstelle ereignet. Der Täter forderte nach Aussage der Zeugen mit vorgehaltener Waffe Geld, hierbei soll es zu der Schussabgabe durch den Täter gekommen sein. Nachdem der Täter die Beute an sich genommen habe, sei dieser fußläufig geflüchtet. Eine Kundin sowie der Mitarbeiter der Tankstelle alarmierten gegen 20:20 Uhr die Polizei, beide erlitten einen Schock. Die sofort eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Schwerin konnten am Tatort Beweismittel sicherstellen. Bei der Suche nach dem Täter wurden am Abend sowohl der Polizeihubschrauber als auch ein Fährtenhund eingesetzt. Derzeit laufen die Fahndungsmaßnahmen nach dem Schützen auf Hochtouren. Zeitgleich bittet die Schweriner Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Vorfall An der Crivitzer Chaussee oder zur Flucht des Täters machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 zu melden.

