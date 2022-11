Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221104-1-pdnms Geschwindigkeitsmessungen in Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 03.11.2022 kontrollierten die Mitarbeitenden der Polizeistation Neumünster West die gefahrenen Geschwindigkeiten der Autofahrenden. Dazu wurde in einer 30-iger Zone in der Straße Süderdorfkamp gemessen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.52 Uhr wurden sechs Fahrzeuge mit einer deutlichen Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit angehalten. Zweimal wurden Werte von 57 km/h, einmal 55 km/h und dreimal 54 km/h gemessen. In den ersten beiden Fällen ist jeweils ein Bußgeld in Höhe von 180,-- EUR und ein Punkt vorgesehen. Sollte es in den Fällen bereits der zweite Verstoß sein, so folgt ein Fahrverbot von einem Monat. In den anderen Fällen wird ein Bußgeld von 115,-- EUR erhoben und es gibt auch hier einen Punkt in der Flensburger "Verkehrssünder-Kartei."

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell