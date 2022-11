Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221103-1-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbrüche gesucht, Fockbek

Fockbek (ots)

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 02.11.2022 in den Abendstunden bzw. in der Nacht zum 03. 11.2022 waren in Fockbek Wohnungseinbrecher unterwegs. Am 02.11. bzw. 03.11.2022, der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen, kam es zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus (EFH) im Hasenkamp. Dort gelangten unbekannte die Täter durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das EFH. In dem EFH wurden alle Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter wurden nicht fündig und verließen das EFH ohne etwas mitzunehmen. Wie vor kurzem in Hohn konnte in der Fockbeker Rosenstraße ein weiterer Wohnungseinbruchdiebstahl durch einen aufmerksamen Augenzeugen verhindert werden. Dem Augenzeugen fielen gegen 18.15 Uhr zwei männliche ortsfremde Personen auf, die über eine Mauer auf ein Wohngrundstück kletterten. Sogleich verständigte der Zeuge die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung war schnell vor Ort und konnte noch zwei männliche Personen aus der Rosenstraße weglaufen sehen. Die Männer flüchteten fußläufig aus der Rosenstraße in den Loher Weg, trennten sich und liefen weiter durch die Straßen Bülten und Dorbekskamp. Dabei liefen sie zum Teil durch Gärten und über Privatgrundstücke. Eine Festnahme gelang den eingesetzten Beamten nicht, die beiden Männer konnten unerkannt entkommen. Die flüchtigen Männer waren groß und schlank. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der beide hatte ein Basecap auf, der andere eine Mütze. Der "Mützenträger" trug zudem Handschuhe. Die Bewohner der benannten "Fluchtweg-Straßen" werden gebeten zu überprüfen, ob auf ihren Grundstücken evt. Gegenstände liegen, die von den Tätern verloren worden sein könnten. Sofern jemand im tatrelevanten Bereich über eine Videoüberwachung verfügt, wird um Überprüfung gebeten, ob Aufnahmen von den flüchtigen Personen vorhanden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04331-208450 entgegen.

