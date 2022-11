Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221102-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall A 7, Quickborn

Quickborn (ots)

Quickborn/Am 01.11.2022 um 17.25 Uhr ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Norden in Höhe Quickborn ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Quickborn auf die Autobahn. Sie wechselte direkt auf den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 53-jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte ein Auffahren verhindern. Der 52 Jahre alte PKW-Fahrer, der unmittelbar dahinterfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr mit seinem PKW auf den vor ihm fahrenden PKW auf. Dadurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte an die Mittelbetonwand. Im Weiteren kollidierte sein PKW noch mit einem nachfolgenden PKW, der von einem 54 Jahre alten Mann gelenkt wurde sowie mit dem PKW des 53-jährigen. Dessen PKW gerät aufgrund der Kollision ins Schleudern und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW (51 Jahre alt) zusammen. Während die Frau unverletzt blieb, wurde der 53 Jahre alte Mann lebensgefährlich verletzt. Zwei Männer im Alter von 52 und 51 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 54 Jahre alter Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein 'Sachverständiger hinzuzogen. Die Auto-bahn 7 war für knapp 5 Stunden gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 100.000,--EUR.

