Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Wohnungseinbruch

Wetter (ots)

Am 09.09.2022, in der Zeit von 17:30-18:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Köhlerwaldstraße ein. Dazu schoben sie am zum Garten gelegenen Gebäudeteil ein Holzrollo hoch und hebelten das Fenster auf. Anschließend durchsuchten alle Wohnräume. Über die Tatbeute konnten noch keine Aussagen gemacht werden.

