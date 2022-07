Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Hengsen

Holzwickede (ots)

Am Samstagmittag (30.07.2022) kam es gegen 13:10 Uhr in Hengsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55 jährige Dortmunderin befuhr mit ihrem PKW die Langscheder Straße von Holzwickede in Richtung Fröndenberg. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie in Höhe der Einmündung In der Krümmde nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und prallte mit dem PKW frontal gegen einen weiteren Baum. Durch die eingesetzten Rettungskräfte und die Feuerwehr wurde die Frau aus dem stark beschädigten PKW geborgen und durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 8 vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde sie mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 7000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis gegen 14:45 Uhr voll gesperrt. Da sich Hinweise ergaben, dass die 55 Jährige aus gesundheitlichen Gründen das Fahrzeug nicht hätte führen dürfen, wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell