Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Selm (ots)

Am Freitagabend (29.07.2022) kam es gegen 19:20 Uhr in Selm an der Kreuzung Lüdinghausener Straße / Münsterlandstra0e / Neue Nordkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 32 jähriger PKW-Fahrer aus Mazedonien befuhr die Lüdinghausener Straße in Fahrtrichtung Neue Nordkirchener Straße. An der Kreuzung kollidierte er mit dem 53 jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades / Rollers aus Nordkirchen, der die Münsterlandstraße in Richtung Nordkirchener Straße befuhr. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller musste abgeschleppt werden. Der PKW blieb fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

