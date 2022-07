Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Afferde

Unna (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30.07.2022) kam es gegen 06:10 Uhr auf der Dortmunder Straße etwa 200 Meter südlich der Kreuzung Afferder Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20 jähriger PKW-Fahrer aus Dortmund befuhr die Dortmunder Straße aus Kamen kommend in Richtung Massen und kollidierte aus noch ungeklärten Gründen mit dem entgegenkommenden PKW eines 29 jährigen Mannes aus Unna. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem 20 Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis etwa 07:50 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Da ein Teil davon ins Erdreich des Straßengrabens gelangte, erfolgt auf Veranlassung des Landesbetriebes Straßenbau NRW ein Auskoffern des kontaminierten Erdreiches.

