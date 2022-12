Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Besitzer eines Fahrrades gesucht

Limburgerhof (ots)

Zu einem versuchten Fahrraddiebstahl kam es bereits am vergangenen Samstagabend am Bahnhof in Limburgerhof. Dort wurde von einem Zeugen eine männliche Person dabei beobachtet, wie er mit einer Akku-Flex ein Schloss eines damit abgeschlossenen Fahrrades zerstörte und anschließend mit diesem wegfahren wollte. Als der Zeuge, dem dies komisch vorkam, den unbekannten Täter ansprach, flüchtete dieser zu Fuß und ließ das Fahrrad zurück. Da das sichergestellte Fahrrad der Marke Scott, Typ Mountain-Bike, schwarz mit orangefarbener Aufschrift "Aspect 920", Stollenreifen, bisher niemandem zugeordnet werden konnte, sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer bzw. Eigentümer. Dieser soll sich bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.

