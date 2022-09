Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Baustellenschildern in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 19. September 2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 26. September 2022, 06:30 Uhr, wurden zwei 'Baustellen'-Verkehrsschilder aus den jeweiligen Baustellenbereichen an der Hauptstraße und an der Tecklenburger Straße in Lemwerder entwendet.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

