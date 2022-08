POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfallmeldung von 16:42 Uhr

Höhn (ots) - Am 11.08.2022 gegen 20:15 Uhr wurde bei der Polizei Westerburg ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in 56462 Höhn gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Begegnungsverkehr gelangte und frontal mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Eine Fahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. Beide Fahrerinnen wurden ...

mehr