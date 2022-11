Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Kiosk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Durch Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26.11.2022 Zutritt in einen Kiosk in der Werderstraße. Bargeld im dreistelligem Bereich und eine größere Menge an Zigarettenstangen wurden entwendet. Weiter wurde ein Schrank mit Zeitschriften aufgebrochen, daraus aber nichts gestohlen. Die Täter flüchteten über die Werderstraße in Richtung Fahrradgeschäft und von dort in die Fahrnauer Straße. Der Fluchtweg konnte anhand verlorener Tatbeute rekonstruiert werden. Der Sachschaden an der Türe und der Diebstahlschaden liegen bei jeweils 5000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

