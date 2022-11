Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Reifen an zwei Fahrzeugen beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem scharfen Gegenstand wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26./27.11.2022, an zwei Fahrzeugen, jeweils ein Reifen beschädigt. Der rote Sharan und der weiße Citroen Jumper standen in der Wehrer Straße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

