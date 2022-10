Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte zündeln an Klettergerüst

Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Zeugen bemerkten in der Nacht zu Dienstag (18. Oktober 2022) gegen 01:45 Uhr einen Brand an einer Kletterwand auf dem Spielplatz an der Berliner Straße. Offenbar hatten Unbekannte hier an Kunststoffteilen gezündelt. Das Feuer erlosch von allein, die hinzugerufene Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. An dem Klettergerüst entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell