Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht

Beschädigung einer Steinmauer

Wachtendonk (ots)

Am Montag (17. Oktober 2022), gegen 00:30 Uhr kam es am Tommweg in Wachtendonk zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines vermutlich weißen Transporters, beschädigte beim Rangieren eine Steinmauer sowie ein Zaunelement, eines sich am Tommweg befindlichen Hauses. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort in Richtung Grefrather Straße und kam somit nicht der Pflicht nach, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

