POL-KLE: Kleve - Einbruch in Rohbau und Baucontainer

Kleve-Wardhausen (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (17. Oktober 2022) haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Rohbau auf einem Baustellengelände an der Karl-Kisters-Straße verschafft. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und einen befüllten Werkzeugwagen. Zudem brachen die Unbekannten einen Baucontainer auf. Der Container steht auf dem Dach einer Halle auf dem Gelände, offenbar kletterten die Täter über ein Gerüst dorthin. Was sie aus dem Container erbeuteten, war zunächst unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

