Geldern (ots) - Am Freitag (14. Oktober 2022), zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Geldern zu einer Unfallflucht. Der 55-jährige Fahrzeughalter eines weißen VW Touran, hatte sein Fahrzeug auf einem Hotelparkplatz an der Danziger Straße abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Lackschäden an der Stoßstange seines Fahrzeuges fest. Der ...

