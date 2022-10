Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - KFZ-Diebstahl

VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-SM77 entwendet

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15. Oktober 2022) haben unbekannte Täter einen VW Multivan gestohlen, der auf der Einfahrt eines Hauses an der Dorfstraße abgestellt war. Der graue Wagen trug das Kennzeichen KLE-SM77. Besonderes Merkmal: An der Heckstoßstange des 15 Jahre alten VW befanden sich weiße Rückstände von einem Panzer-Klebeband. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell