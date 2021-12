Polizei Köln

POL-K: 211227-2-K Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer stößt mit Wohnmobil zusammen

Köln (ots)

Mit mehr als 1,3 Promille ist ein 38 Jahre alter Autofahrer am späten Sonntagabend (26. Dezember) in Köln-Godorf mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Er selbst kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Zeugenaussagen soll der Mann auf der Kerkrader Straße das Rotlicht einer Ampel missachtet haben und mit dem von der Autobahn 555 kommenden Wohnmobil (Fahrerin: 26) zusammengestoßen sein. Polizisten stellten den Führerschein des 38-Jährigen sicher und ließen seinen nicht mehr fahrbereiten Seat abschleppen. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell