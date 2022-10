Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Oktober 2022) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Bongersdyck eingedrungen, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute waren jedoch noch nicht möglich. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell