POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall: Mann fährt unter Alkoholeinfluss

Rees (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstagabend (15. Oktober 2022) offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus an der Falkenstraße einzudringen. Sie schlugen die Scheibe einer zum Garten gelegenen Terrassentür ein, das Haus betreten haben sie jedoch nicht. Ein Nachbar sah gegen etwa 20:30 Uhr Licht im Garten des Hauses. Er ging hinaus und machte durch lautes ...

