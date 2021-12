Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen melden gefährliche Fahrmanöver

Mönchengladbach (ots)

Aufgrund mehrerer gefährlicher Fahrmanöver meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, 01.12.2021, einen Autofahrer bei der Polizei. Diese ermittelte den deutlich alkoholisierten Fahrzeugführer.

Gegen 17.15 Uhr riefen zwei Zeugen unabhängig voneinander an und meldeten, dass auf der B57 aus Richtung Erkelenz in Richtung Mönchengladbach ein anderer Autofahrer unterwegs sei, der sein Fahrzeug augenscheinlich nicht gänzlich unter Kontrolle hatte. So fahre er starke Schlangenlinien und sei dabei sowohl rechts mehrfach gefährlich nah an die Begrenzung gekommen als auch teilweise minutenlang auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen.

Eines der Streifenteams fuhr direkt zur Halteranschrift des durchgegebenen Mönchengladbacher Kennzeichens. Dort ermittelten sie den in Rheindahlen wohnenden tatsächlichen Nutzer des Autos.

An dieser Anschrift stellten sie dann auch das beschriebene und nun geparkte Auto fest. Der genannte Fahrzeugnutzer war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Vortest ergab einen Wert von sehr deutlich über einem Promille. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Ferner stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm das zukünftige Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Glücklicherweise ist trotz der beschriebenen Fahrweise kein Unbeteiligter zu Schaden gekommen. (cw)

