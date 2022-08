Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ausgehobene Kanaldeckel

Schifferstadt (ots)

Am 07.08.2022, gegen 09:10 Uhr, teilte ein Passant mit, dass im Neustückweg drei Kanaldeckel auf der Straße liegen würden. Vermutlich wurden die Kanaldeckel in der Nacht durch unbekannte Täter aus den Kanalschächten gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Die Kanaldeckel wurden durch die eingesetzten Beamten wieder in ihre vorhergesehene Position gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde kein Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell